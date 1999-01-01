Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C12
Салметерол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C12
Салметерол
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Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Серевент™ Евохалер™
Аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Серобід®
Інгаляція під тиском, суспензія 25 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. д/інг. дозов.
інгаляція під тиском, сусп.
Пакування
балон 120 доз
контейнер 120 доз
Виробник
Cipla
GlaxoSmithKline Export
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