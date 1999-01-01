Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C18

Індакатерол

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A CСелективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C18Індакатерол
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Онбрез Бризхайлер
Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 150 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Онбрез Бризхайлер
Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 300 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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