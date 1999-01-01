Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C18
Індакатерол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C18
Індакатерол
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Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 150 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Онбрез Бризхайлер
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 300 мкг блістер з інгалятором №30
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
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