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Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C02
Сальбутамол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C02
Сальбутамол
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Сальбутамол
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
89,01
грн
в 945 аптеках
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Вентолін Небули
Розчин для інгаляцій 2,5 мг небули 2.5 мл №40
ГлаксоСмітКляйн
від
685,96
грн
в 823 аптеках
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Вентолін Евохалер
Аерозоль для інгаляцій дозований 100 мкг/доза балон 200 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
162,96
грн
в 737 аптеках
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Сальбутамол-Інтелі
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон алюмінієвий 10 мл 200 доз №1
Інтелі Генерикс Норд
від
70,85
грн
в 732 аптеках
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Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
180,52
грн
в 659 аптеках
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Сальбутамол-Нео
Інгаляція під тиском 100 мкг/доза контейнер 200 доз №1
Мікрофарм
від
68,00
грн
в 471 аптеці
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Небутамол®
Розчин для інгаляцій 1 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №40
Юрія-Фарм
від
519,67
грн
в 295 аптеках
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Саламол-Еко
Аерозоль для інгаляцій 100 мкг/доза балончик 200 доз №1
Teva
Немає в наявності
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Сальбутамол
Інгаляція під тиском, суспензія 100 мкг/доза балон 200 доз №1
Мультіспрей
Немає в наявності
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р-н д/інг.
інгаляція під тиском
інгаляція під тиском, сусп.
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контейнер однодоз. 2 мл
небули 2.5 мл
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Exir Pharmaceutical
Norton Healthcare
Інтелі Генерикс Норд
ГлаксоСмітКляйн
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Мультіспрей
Ципла
Юніфарма
Юрія-Фарм
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