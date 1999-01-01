Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C04

Фенотерол

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A CСелективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C04Фенотерол
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Беротек® H
Беротек® H
Аерозоль дозований 100 мкг/доза балончик 10 мл 200 доз №1
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