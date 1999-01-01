Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C04
Фенотерол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C04
Фенотерол
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Беротек® H
Аерозоль дозований 100 мкг/доза балончик 10 мл 200 доз №1
Берінгер Інгельхайм
від
380,52
грн
в 683 аптеках
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Пакування
балон 10 мл
балончик 10 мл
Виробник
Берінгер Інгельхайм
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