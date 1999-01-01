Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C13
Формотерол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03A
АДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A C
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C13
Формотерол
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Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від
735,00
грн
в 537 аптеках
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Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від
1542,37
грн
в 352 аптеках
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Фортікс
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 12 мкг блістер у комплекті з інгалятором №60
Інтелі Генерикс Норд
від
231,12
грн
в 94 аптеках
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Формотерол Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 120 доз інгалятор №1
Оріон Корпорейшн
від
512,00
грн
в 10 аптеках
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Форатек
Аерозоль (суспензія) для інгаляцій 12 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
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Фортулін
Порошок для інгаляцій 12 мкг/доза картридж у контейнері 60 доз №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
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Фортулін
Порошок для інгаляцій 12 мкг/доза картридж у контейнері 60 доз з інгалятором №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
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Форма випуску
аер. (сусп.) д/інг.
пор. д/інг.
пор. д/інг. у капс.
пор. д/інг., капс. тверд.
Дозування
12 мкг
12 мкг/доза
120 доз
Пакування
блістер
картридж у контейнері 60 доз
контейнер
інгалятор
Кількість штук в упаковці
1
60
120
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Cipla
MEDA Pharmaceuticals Switzerland
Інтелі Генерикс Норд
Оріон Корпорейшн
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