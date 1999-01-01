Київ
Селективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C13

Формотерол

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03AАДРЕНЕРГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
R03A CСелективні агоністи бета-2-адренорецепторів
R03A C13Формотерол
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №60
Адамед Фарма
від 735,00 грн
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Зафірон
Зафірон
Порошок для інгаляцій у капсулах 12 мкг блістер з інгалятором №120
Адамед Фарма
від 1542,37 грн
в 352 аптеках
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Фортікс
Фортікс
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 12 мкг блістер у комплекті з інгалятором №60
Інтелі Генерикс Норд
від 231,12 грн
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Формотерол Ізіхейлер
Формотерол Ізіхейлер
Порошок для інгаляцій 120 доз інгалятор №1
Оріон Корпорейшн
від 512,00 грн
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Форатек
Форатек
Аерозоль (суспензія) для інгаляцій 12 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Ципла
Немає в наявності
Фортулін
Фортулін
Порошок для інгаляцій 12 мкг/доза картридж у контейнері 60 доз №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
Фортулін
Фортулін
Порошок для інгаляцій 12 мкг/доза картридж у контейнері 60 доз з інгалятором №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд
Немає в наявності
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