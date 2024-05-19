Беротек® H аерозоль дозований 100 мкг/доза балончик 10 мл 200 доз, №1 - Київ (30118) Лікарський препарат - ціни
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Всього: упаковка (34)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10