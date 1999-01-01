Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B

Засоби для застосування при алкогольній залежності

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B BЗасоби для застосування при алкогольній залежності
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від 91,74 грн
в 930 аптеках
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Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 88,93 грн
в 839 аптеках
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Алкодез® ІС
Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від 138,38 грн
в 584 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від 598,78 грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від 1632,20 грн
в 371 аптеці
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Пропротен-100
Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від 139,03 грн
в 180 аптеках
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Мідзо®
Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 1330,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Вівітрол
Вівітрол
Порошок д/п суспензії пролонгованної дії для в/м ін. 380 мг флакон з розчинником у флаконі, шприцем та голками №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Еспераль®
Еспераль®
Таблетки 500 мг флакон №20
Санофі
Немає в наявності
Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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