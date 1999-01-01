Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B01
Дисульфірам
N07B B04
Налтрексон
N07B B10**
Інші засоби
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від
91,74
грн
в 930 аптеках
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
88,93
грн
в 839 аптеках
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Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від
138,38
грн
в 584 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від
598,78
грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від
1632,20
грн
в 371 аптеці
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Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від
139,03
грн
в 180 аптеках
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Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1330,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Вівітрол
Порошок д/п суспензії пролонгованної дії для в/м ін. 380 мг флакон з розчинником у флаконі, шприцем та голками №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Еспераль®
Таблетки 500 мг флакон №20
Санофі
Немає в наявності
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
капс.
крап. д/перорал. застос.
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
табл.
Дозування
0.5 г
50 мг
60 мг/мл
150 мг
380 мг
500 мг
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фл. з крапельн. 15 мл
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50
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Виробник
Sanofi
Zambon
ІнтерХім
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Материа Медика-Украина
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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