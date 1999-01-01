Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B04

Налтрексон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B BЗасоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B04Налтрексон
Сортування: По популярності
Вівітрол
Вівітрол
Порошок д/п суспензії пролонгованної дії для в/м ін. 380 мг флакон з розчинником у флаконі, шприцем та голками №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране