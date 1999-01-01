Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B04
Налтрексон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B04
Налтрексон
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Вівітрол
Порошок д/п суспензії пролонгованної дії для в/м ін. 380 мг флакон з розчинником у флаконі, шприцем та голками №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
Дозування
50 мг
380 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
14
Виробник
Zambon
Джонсон и Джонсон Украина
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