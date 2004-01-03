Виробник: Компанія "ZDRAVO"Професійні рішення для здоров'я - компанія "ZDRAVO"
04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19А
+380445037868
Емоксипін® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 184,25 грн
Мексикор® Капсули, 100 мг, блістер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 242,00 грн
Мексикор® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 628,00 грн
Налбуфін ін'єкції 10 мг Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 275,02 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Емоксипін® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 184,25 грн
Мексикор® Капсули, 100 мг, блістер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 242,00 грн
Мексикор® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 628,00 грн
Налбуфін ін'єкції 10 мг Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 275,02 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції