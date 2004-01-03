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Виробник: Компанія "ZDRAVO"

Професійні рішення для здоров'я - компанія "ZDRAVO"
04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19А
+380445037868
www.zdravo.in.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Акневак капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Акневак Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 383 аптеках
від 580,32 грн
Ціни в аптеках
Бактобліс пакетик-саше, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бактобліс Пакетик-саше, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 452 аптеках
від 261,65 грн
Ціни в аптеках
Бактобліс таблетки, 950 мг, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бактобліс Таблетки, 950 мг, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1002 аптеках
від 287,76 грн
Ціни в аптеках
Веносміл капсули, 200 мг, № 60; Фаес Фарма С.А.
Веносміл Капсули, 200 мг, № 60 Фаес Фарма С.А.
В 909 аптеках
від 347,51 грн
Ціни в аптеках
Гемороль супозиторії, блістер, № 12; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Гемороль Супозиторії, блістер, № 12 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1034 аптеках
від 281,50 грн
Ціни в аптеках
Дзенекс™ капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Дзенекс™ Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 94 аптеках
від 231,21 грн
Ціни в аптеках
Емоксипін® розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Емоксипін® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 675 аптеках
від 184,25 грн
Ціни в аптеках
Ехінасаль сироп, флакон, 125 г, № 1; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Ехінасаль Сироп, флакон, 125 г, № 1 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 183 аптеках
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
ІНОС K2+D3+Ca саше, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
ІНОС K2+D3+Ca Саше, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 326 аптеках
від 466,99 грн
Ціни в аптеках
Кандівак капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Кандівак Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 181 аптеці
від 646,36 грн
Ціни в аптеках
Когівіс сироп, флакон, 100 мл, № 1; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Когівіс Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 499 аптеках
від 348,17 грн
Ціни в аптеках
Кроксен капсули, № 30; Аконітум
Кроксен Капсули, № 30 Аконітум
В 545 аптеках
від 424,41 грн
Ціни в аптеках
Магнокс® Леді капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Магнокс® Леді Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 303 аптеках
від 416,64 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® капсули, 100 мг, блістер, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Капсули, 100 мг, блістер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1032 аптеках
від 242,00 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 992 аптеках
від 628,00 грн
Ціни в аптеках
Менорагін® капсули, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Менорагін® Капсули, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 202 аптеках
від 261,58 грн
Ціни в аптеках
Мідзо® краплі для перорального застосування, 60 мг/мл, флакон з крапельницею, 15 мл, № 4; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мідзо® Краплі для перорального застосування, 60 мг/мл, флакон з крапельницею, 15 мл, № 4 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 269 аптеках
від 1056,65 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін ін'єкції 10 мг розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін ін'єкції 10 мг Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 431 аптеці
від 275,02 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19А
+380445037868
www.zdravo.in.ua
Знайдено: 18 препаратів
Акневак капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Акневак Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 383 аптеках
від 580,32 грн
Ціни в аптеках
Бактобліс пакетик-саше, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бактобліс Пакетик-саше, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 452 аптеках
від 261,65 грн
Ціни в аптеках
Бактобліс таблетки, 950 мг, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бактобліс Таблетки, 950 мг, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1002 аптеках
від 287,76 грн
Ціни в аптеках
Веносміл капсули, 200 мг, № 60; Фаес Фарма С.А.
Веносміл Капсули, 200 мг, № 60 Фаес Фарма С.А.
В 909 аптеках
від 347,51 грн
Ціни в аптеках
Гемороль супозиторії, блістер, № 12; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Гемороль Супозиторії, блістер, № 12 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1034 аптеках
від 281,50 грн
Ціни в аптеках
Дзенекс™ капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Дзенекс™ Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 94 аптеках
від 231,21 грн
Ціни в аптеках
Емоксипін® розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Емоксипін® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 675 аптеках
від 184,25 грн
Ціни в аптеках
Ехінасаль сироп, флакон, 125 г, № 1; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Ехінасаль Сироп, флакон, 125 г, № 1 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 183 аптеках
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
ІНОС K2+D3+Ca саше, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
ІНОС K2+D3+Ca Саше, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 326 аптеках
від 466,99 грн
Ціни в аптеках
Кандівак капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Кандівак Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 181 аптеці
від 646,36 грн
Ціни в аптеках
Когівіс сироп, флакон, 100 мл, № 1; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Когівіс Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 499 аптеках
від 348,17 грн
Ціни в аптеках
Кроксен капсули, № 30; Аконітум
Кроксен Капсули, № 30 Аконітум
В 545 аптеках
від 424,41 грн
Ціни в аптеках
Магнокс® Леді капсули, № 30; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Магнокс® Леді Капсули, № 30 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 303 аптеках
від 416,64 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® капсули, 100 мг, блістер, № 20; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Капсули, 100 мг, блістер, № 20 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 1032 аптеках
від 242,00 грн
Ціни в аптеках
Мексикор® розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мексикор® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 992 аптеках
від 628,00 грн
Ціни в аптеках
Менорагін® капсули, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Менорагін® Капсули, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 202 аптеках
від 261,58 грн
Ціни в аптеках
Мідзо® краплі для перорального застосування, 60 мг/мл, флакон з крапельницею, 15 мл, № 4; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Мідзо® Краплі для перорального застосування, 60 мг/мл, флакон з крапельницею, 15 мл, № 4 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 269 аптеках
від 1056,65 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін ін'єкції 10 мг розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін ін'єкції 10 мг Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 431 аптеці
від 275,02 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції