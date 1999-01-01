Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B10**

Інші засоби

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B BЗасоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B10**Інші засоби
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від 91,74 грн
в 930 аптеках
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Алкодез® ІС
Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від 138,38 грн
в 584 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від 598,78 грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від 1632,20 грн
в 371 аптеці
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Пропротен-100
Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від 139,03 грн
в 180 аптеках
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Мідзо®
Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 1330,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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