Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B10**
Інші засоби
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B10**
Інші засоби
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від
91,74
грн
в 930 аптеках
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Алкодез® ІС
Таблетки 0,5 г блістер №4
ІнтерХім
від
138,38
грн
в 584 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №7
Дарниця ФФ
від
598,78
грн
в 408 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №21
Дарниця ФФ
від
1632,20
грн
в 371 аптеці
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Пропротен-100
Таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
від
139,03
грн
в 180 аптеках
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Мідзо®
Краплі для перорального застосування 60 мг/мл флакон з крапельницею 15 мл №4
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
1330,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
гран.
крап. д/перорал. застос.
табл.
Дозування
0.5 г
60 мг/мл
Пакування
блістер
пачка
фл. з крапельн. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
7
20
21
Виробник
ІнтерХім
Дарниця ФФ
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Материа Медика-Украина
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