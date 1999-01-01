Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B01
Дисульфірам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B B
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B01
Дисульфірам
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
88,93
грн
в 839 аптеках
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Еспераль®
Таблетки 500 мг флакон №20
Санофі
Немає в наявності
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Дозування
150 мг
500 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
20
50
Виробник
Sanofi
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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