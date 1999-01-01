Київ
Засоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B01

Дисульфірам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B BЗасоби для застосування при алкогольній залежності
N07B B01Дисульфірам
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Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
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Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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