Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B A

Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B AЗасоби, що застосовуються при никотиновій залежності
Сортування: По популярності
Табекс®
Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від 436,88 грн
в 867 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,36 грн
в 429 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® Свіжа м'ята
Нікоретте® Свіжа м'ята
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
від 423,63 грн
в 408 аптеках
Знайти в аптеках
Цикотин® ІС
Цикотин® ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
ІнтерХім
від 364,00 грн
в 350 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 293,46 грн
в 340 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,11 грн
в 199 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 310,22 грн
в 193 аптеках
Знайти в аптеках
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 395,90 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
Немає в наявності
Нікоретте® Крижана м'ята
Нікоретте® Крижана м'ята
Льодяники пресовані 4 мг фліп-упаковка №20
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Нікоретте®
Нікоретте®
Пластир трансдермальний 25 мг/16 годин пакетик №7
МакНіл
Немає в наявності
Нікоретте® Фруктово-м'ятний
Нікоретте® Фруктово-м'ятний
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
Немає в наявності
Ресигар
Ресигар
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер №100
Адамед Фарма
Немає в наявності
Чемпікс
Чемпікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране