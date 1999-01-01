Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A01
Нікотин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B A
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A01
Нікотин
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Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
308,36
грн
в 429 аптеках
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Нікоретте® Свіжа м'ята
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
від
423,63
грн
в 408 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від
293,46
грн
в 340 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
308,11
грн
в 199 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від
310,22
грн
в 193 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від
395,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Нікоретте®
Пластир трансдермальний 25 мг/16 годин пакетик №7
МакНіл
Немає в наявності
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Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
Немає в наявності
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Нікоретте® Крижана м'ята
Льодяники пресовані 4 мг фліп-упаковка №20
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Нікоретте® Фруктово-м'ятний
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
Немає в наявності
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Форма випуску
жув. гумка лікув.
льодяники пресовані
пластир трансдерм.
спрей д/ротов. порожн. дозов.
Дозування
1 мг/доза
2 мг
4 мг
10 мг/16 годин
15 мг/16 годин
25 мг/16 годин
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Пакування
блістер
пакетик
фл. 15 мл
фліп-уп.
Кількість штук в упаковці
1
7
20
30
Виробник
McNeil
МакНіл
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