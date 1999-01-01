Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A01

Нікотин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B AЗасоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A01Нікотин
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Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,36 грн
в 429 аптеках
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Нікоретте® Свіжа м'ята
Нікоретте® Свіжа м'ята
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
від 423,63 грн
в 408 аптеках
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Нікоретте® Зимова м'ята
Нікоретте® Зимова м'ята
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 293,46 грн
в 340 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 308,11 грн
в 199 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 4 мг блістер №30
МакНіл
від 310,22 грн
в 193 аптеках
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Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Нікоретте® зі смаком свіжої м'яти
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
від 395,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Нікоретте®
Нікоретте®
Пластир трансдермальний 25 мг/16 годин пакетик №7
МакНіл
Немає в наявності
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Нікоретте® зі смаком свіжих фруктів
Жувальна гумка лікувальна 2 мг блістер №30
МакНіл
Немає в наявності
Нікоретте® Крижана м'ята
Нікоретте® Крижана м'ята
Льодяники пресовані 4 мг фліп-упаковка №20
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Нікоретте® Фруктово-м'ятний
Нікоретте® Фруктово-м'ятний
Спрей для ротової порожнини дозований 1 мг/доза флакон 15 мл 150 доз №1
МакНіл
Немає в наявності
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