Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A03
Варениклін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B A
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A03
Варениклін
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Чемпікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
25
28
Виробник
Pfizer Inc.
Пфайзер Інк.
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