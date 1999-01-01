Київ
Засоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A03

Варениклін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B AЗасоби, що застосовуються при никотиновій залежності
N07B A03Варениклін
Сортування: По популярності
Чемпікс
Чемпікс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране