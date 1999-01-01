Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B C
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B C
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C01
Бупренорфін
N07B C02
Метадон
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Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 8 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
1097,50
грн
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Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від
1056,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
360,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,002 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,008 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н орал.
табл.
табл. сублінгв.
Дозування
0.002 г
0.008 г
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2 мг
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Виробник
ІнтерХім
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Молтені
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