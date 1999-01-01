Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B C

Засоби, що застосовують при опіатній залежності

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B CЗасоби, що застосовують при опіатній залежності
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 8 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 1097,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Метадон-ЗН
Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від 1056,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 360,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бупренорфіну гідрохлорид
Бупренорфіну гідрохлорид
Таблетки сублінгвальні 2 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,002 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бупрен® ІС
Бупрен® ІС
Таблетки сублінгвальні 0,008 г блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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