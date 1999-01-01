Київ
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B A

Симпатоміметики центральної дії

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B AСимпатоміметики центральної дії
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Нувіджил®
Нувіджил®
Таблетки 150 мг блістер №7
Тева Україна
від 273,70 грн
в 552 аптеках
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Нувіджил®
Нувіджил®
Таблетки 150 мг блістер №30
Тева Україна
від 1048,50 грн
в 362 аптеках
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Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 25 мг блістер №14
Асіно Україна
від 884,80 грн
в 292 аптеках
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Монсетин
Монсетин
Капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
від 1446,00 грн
в 288 аптеках
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Нувіджил®
Нувіджил®
Таблетки 50 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
Нувіджил®
Нувіджил®
Таблетки 250 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 18 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 25 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 40 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Концерта®
Концерта®
Таблетки пролонгованої дії 18 мг флакон №30
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 10 мг блістер №7
Асіно Україна
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 40 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
Атомоксин®
Атомоксин®
Капсули тверді 18 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
Монсетин
Монсетин
Капсули 10 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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