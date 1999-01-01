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ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B A
Симпатоміметики центральної дії
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B A
Симпатоміметики центральної дії
N06B A04
Метилфенідат
N06B A09
Атомоксетин
N06B A13
Армодафиніл
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Нувіджил®
Таблетки 150 мг блістер №7
Тева Україна
від
273,70
грн
в 552 аптеках
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Нувіджил®
Таблетки 150 мг блістер №30
Тева Україна
від
1048,50
грн
в 362 аптеках
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Атомоксин®
Капсули тверді 25 мг блістер №14
Асіно Україна
від
884,80
грн
в 292 аптеках
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Монсетин
Капсули 60 мг блістер №30
Фармасайнс
від
1446,00
грн
в 288 аптеках
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Нувіджил®
Таблетки 50 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
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Нувіджил®
Таблетки 250 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 18 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 25 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 40 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Концерта®
Таблетки пролонгованої дії 18 мг флакон №30
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 10 мг блістер №7
Асіно Україна
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 40 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
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Атомоксин®
Капсули тверді 18 мг блістер №14
Асіно Україна
Немає в наявності
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Монсетин
Капсули 10 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Eli Lilly
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