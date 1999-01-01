Київ
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B C

Похідні ксантину

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B CПохідні ксантину
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Таблетки 200 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 60,55 грн
в 710 аптеках
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Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 41,46 грн
в 515 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 36,00 грн
в 75 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 42,83 грн
в 18 аптеках
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Пейона
Пейона
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютікалс
від 4729,55 грн
в 5 аптеках
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Озелар
Озелар
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Юрія-Фарм
від 4945,15 грн
в 2 аптеках інших міст
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