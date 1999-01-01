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ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B C
Похідні ксантину
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B C
Похідні ксантину
N06B C01
Кофеїн
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Кофеїн-бензоат натрію
Таблетки 200 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від
60,55
грн
в 710 аптеках
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Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
41,46
грн
в 515 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
36,00
грн
в 75 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
42,83
грн
в 18 аптеках
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Пейона
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютікалс
від
4729,55
грн
в 5 аптеках
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Озелар
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Юрія-Фарм
від
4945,15
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф. та орал. застос.
табл.
Дозування
20 мг/мл
100 мг/мл
200 мг
200 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Кьєзі Фармасьютичі
Медичний центр М.Т.К.
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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