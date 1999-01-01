Київ
ДОФА та його похідні
N04B A02
Леводопа з інгібітором декарбоксилази
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B A
ДОФА та його похідні
N04B A02
Леводопа з інгібітором декарбоксилази
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Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №100
Асіно
від
629,86
грн
в 856 аптеках
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Левоком
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
189,17
грн
в 667 аптеках
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Левоком ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг блістер №100
Асіно
від
791,89
грн
в 623 аптеках
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Конфундус®
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер №100
Гледфарм
від
259,89
грн
в 537 аптеках
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Мадопар®
Таблетки 200 мг + 50 мг пляшка №100
Рош Україна
від
1346,00
грн
в 415 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №100
Acino Pharma
від
425,50
грн
в 366 аптеках
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Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 200 мг + 50 мг блістер №100
Acino Pharma
від
535,86
грн
в 68 аптеках
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Наком®
Таблетки 250 мг + 25 мг блістер №100
Sandoz
від
529,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Левоком ретард
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг блістер №30
Асіно
Немає в наявності
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Допікар
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер у коробці №100
Teva
Немає в наявності
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Левоком ретард Асіно
Таблетки пролонгованої дії 100 мг + 25 мг блістер №30
Acino Pharma
Немає в наявності
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Допікар
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер у коробці №10
Teva
Немає в наявності
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Допікар
Таблетки 25 мг + 250 мг блістер у коробці №50
Teva
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
Дозування
25 мг + 250 мг
100 мг + 25 мг
200 мг + 50 мг
250 мг + 25 мг
Пакування
блістер
пляшка
Кількість штук в упаковці
10
30
50
100
Виробник
Acino Pharma
Sandoz
Асіно
Гледфарм
Рош Україна
Тева
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