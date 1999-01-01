Київ
ДОФА та його похідні
N04B A03

Леводопа, інгібітор декарбоксилази та інгібітор катехол-О-метилтрансферази (СОМТ)

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B AДОФА та його похідні
N04B A03Леводопа, інгібітор декарбоксилази та інгібітор катехол-О-метилтрансферази (СОМТ)
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 200 мг/50 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2443,26 грн
в 303 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1402,55 грн
в 301 аптеці
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1371,68 грн
в 296 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 200 мг/50 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1370,63 грн
в 295 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від 1286,60 грн
в 291 аптеці
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2760,02 грн
в 84 аптеках
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Конфундус® Тріо
Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від 2699,15 грн
в 47 аптеках
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Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Сталево
Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 200 мг/50 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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