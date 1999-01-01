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ДОФА та його похідні
N04B A03
Леводопа, інгібітор декарбоксилази та інгібітор катехол-О-метилтрансферази (СОМТ)
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B A
ДОФА та його похідні
N04B A03
Леводопа, інгібітор декарбоксилази та інгібітор катехол-О-метилтрансферази (СОМТ)
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Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 200 мг/50 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від
2443,26
грн
в 303 аптеках
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від
1402,55
грн
в 301 аптеці
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від
1371,68
грн
в 296 аптеках
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 200 мг/50 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від
1370,63
грн
в 295 аптеках
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №30
Оріон Корпорейшн
від
1286,60
грн
в 291 аптеці
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Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від
2760,02
грн
в 84 аптеках
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Конфундус® Тріо
Таблетки, вкриті оболонкою флакон 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №100
Кусум Фарм
від
2699,15
грн
в 47 аптеках
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 50 мг/12,5 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 100 мг/25 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 150 мг/37,5 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Сталево
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою банка 200 мг/50 мг/ 200 мг №100
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
банка
фл.
Кількість штук в упаковці
30
100
Виробник
Orion Corporation
Кусум Фарм
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