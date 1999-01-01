Київ
Похідні жирних кислот
N03A G04

Вігабатрин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A GПохідні жирних кислот
N03A G04Вігабатрин
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Сабрил
Сабрил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Санофі-Авентіс Україна
від 2142,21 грн
в 319 аптеках
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Сабрил
Сабрил
Гранули для орального розчину 500 мг саше №50
Санофі-Авентіс Україна
від 1355,00 грн
в 305 аптеках
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