Київ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B

Аміди

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
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Лідокаїн-Дарниця
Лідокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,81 грн
в 587 аптеках
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Лідокаїну гідрохлорид
Лідокаїну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Галичфарм
від 45,17 грн
в 581 аптеці
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Лубнифарм
від 50,00 грн
в 456 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від 141,88 грн
в 404 аптеках
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Лонгокаїн®
Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від 329,22 грн
в 389 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл блістер №10
Егіс
від 120,80 грн
в 327 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від 439,52 грн
в 318 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
від 344,29 грн
в 304 аптеках
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Бупівакаїн
Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 10 мл №10
від 611,00 грн
в 296 аптеках
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Лонгокаїн®
Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 88,81 грн
в 294 аптеках
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Ропівакаїн-Віста
Ропівакаїн-Віста
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від 610,95 грн
в 289 аптеках
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Бупівакаїн
Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 431,90 грн
в 285 аптеках
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Букаїн
Букаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 162,20 грн
в 283 аптеках
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Букаїн
Букаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від 226,00 грн
в 283 аптеках
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Наропін
Наропін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від 1106,80 грн
в 283 аптеках
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Лідокаїн-Здоров'я
Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 24,40 грн
в 173 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від 46,50 грн
в 156 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3.5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 33,20 грн
в 97 аптеках
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Емла
Емла
Крем туба 5 г + 12 наклейок №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 641,90 грн
в 76 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від 2412,85 грн
в 43 аптеках
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