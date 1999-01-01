Київ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B01
Бупівакаїн
N01B B02
Лідокаїн
N01B B03
Мепівакаїн
N01B B09
Ропівакаїн
N01B B20
Комбінації
N01B B51
Бупівакаїн, комбінації
N01B B52
Лідокаїн, комбінації
N01B B58
Артикаїн, комбінації
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Лідокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,81
грн
в 587 аптеках
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Лідокаїну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Галичфарм
від
45,17
грн
в 581 аптеці
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Лубнифарм
від
50,00
грн
в 456 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від
141,88
грн
в 404 аптеках
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Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від
329,22
грн
в 389 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл блістер №10
Егіс
від
120,80
грн
в 327 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від
439,52
грн
в 318 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
від
344,29
грн
в 304 аптеках
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Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 10 мл №10
від
611,00
грн
в 296 аптеках
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Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
88,81
грн
в 294 аптеках
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Ропівакаїн-Віста
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від
610,95
грн
в 289 аптеках
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Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
431,90
грн
в 285 аптеках
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Букаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
162,20
грн
в 283 аптеках
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Букаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від
226,00
грн
в 283 аптеках
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Наропін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від
1106,80
грн
в 283 аптеках
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Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
24,40
грн
в 173 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від
46,50
грн
в 156 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3.5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
33,20
грн
в 97 аптеках
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Емла
Крем туба 5 г + 12 наклейок №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
641,90
грн
в 76 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від
2412,85
грн
в 43 аптеках
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Форма випуску
гель
крем
пластир лікувальний
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
2 %
2 мг/мл
2.5 мг/мл
3 %
5 %
5 мг/мл
7.5 мг/мл
10 мг/мл
20 мг/мл
30 мг/мл
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Пакування
амп. 1.7 мл
амп. 2 мл
амп. 3.5 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. в бліст. 2 мл
карпула 1.7 мл
картридж 1 мл
картридж 1.7 мл
картридж 1.8 мл
контейнер 100 мл
пляшка 200 мл
саше-конверт
туба 5 г
туба 30 г
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. скляний 5 мл
шприц 6 мл
шприц 11 мл
шприц-туба 12.5 г
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Виробник
3M Deutschland
Almed
Aspen Europe
Aspen Pharma Trading Ltd.
Grunenthal
Inibsa Dental s.l.u
Lab. Aguettant
Montavit
Pierrel Pharma S.r.l
Pierrel S.p.A.
Septodont
Інфузія
Артеріум Лтд
Галичфарм
Дарниця ФФ
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі-Авентіс Україна
Септодонт
Юрія-Фарм
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