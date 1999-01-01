Київ
Аміди
N01B B02

Лідокаїн

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B02Лідокаїн
Сортування: По популярності
Лідокаїн-Дарниця
Лідокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,81 грн
в 587 аптеках
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Лідокаїну гідрохлорид
Лідокаїну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Галичфарм
від 45,17 грн
в 581 аптеці
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Лубнифарм
від 50,00 грн
в 456 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл блістер №10
Егіс
від 120,80 грн
в 327 аптеках
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Лідокаїн-Здоров'я
Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 24,40 грн
в 173 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від 46,50 грн
в 156 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3.5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 33,20 грн
в 97 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від 66,00 грн
в 2 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл тм а+ №10
від 56,00 грн
в 2 аптеках
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Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №50
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл тм магнолія №10
Немає в наявності
Лідокаїн
Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампули у блістері 2 мл №10
Немає в наявності
Версатіс
Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №5
Грюненталь
Немає в наявності
Версатіс
Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №30
Грюненталь
Немає в наявності
Версатіс
Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №10
Грюненталь
Немає в наявності
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