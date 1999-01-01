Київ
Аміди
N01B B02
Лідокаїн
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B02
Лідокаїн
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Лідокаїн-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,81
грн
в 587 аптеках
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Лідокаїну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Галичфарм
від
45,17
грн
в 581 аптеці
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Лубнифарм
від
50,00
грн
в 456 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл блістер №10
Егіс
від
120,80
грн
в 327 аптеках
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Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
24,40
грн
в 173 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від
46,50
грн
в 156 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3.5 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
33,20
грн
в 97 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №10
ООО "Фармасел"
від
66,00
грн
в 2 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл тм а+ №10
від
56,00
грн
в 2 аптеках
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №50
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл тм магнолія №10
Немає в наявності
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Лідокаїн
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампули у блістері 2 мл №10
Немає в наявності
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Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №5
Грюненталь
Немає в наявності
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Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №30
Грюненталь
Немає в наявності
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Версатіс
Пластир лікувальний 5 % саше-конверт №10
Грюненталь
Немає в наявності
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Форма випуску
пластир лікувальний
р-н д/ін.
Дозування
2 %
5 %
10 мг/мл
20 мг/мл
Пакування
амп. 2 мл
амп. 3.5 мл
амп. в бліст. 2 мл
саше-конверт
Кількість штук в упаковці
5
10
30
50
Виробник
Grunenthal
Галичфарм
Дарниця ФФ
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
ООО "Фармасел"
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