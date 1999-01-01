Київ
Аміди
N01B B20
Комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B20
Комбінації
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Емла
Крем туба 5 г + 12 наклейок №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
641,90
грн
в 76 аптеках
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Емла
Крем туба 30 г №1
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
660,68
грн
в 3 аптеках інших міст
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