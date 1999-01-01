Київ
Аміди
N01B B20

Комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B20Комбінації
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Емла
Емла
Крем туба 5 г + 12 наклейок №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 641,90 грн
в 76 аптеках
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Емла
Емла
Крем туба 30 г №1
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 660,68 грн
в 3 аптеках інших міст
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