Київ
Аміди
N01B B52
Лідокаїн, комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B52
Лідокаїн, комбінації
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від
141,88
грн
в 404 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від
2412,85
грн
в 43 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №5
Монтавит
від
667,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пакування
шприц 6 мл
шприц 11 мл
шприц-туба 12.5 г
Кількість штук в упаковці
1
5
10
25
Виробник
Almed
Montavit
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