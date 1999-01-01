Київ
Аміди
N01B B52

Лідокаїн, комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B52Лідокаїн, комбінації
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №1
Монтавит
від 141,88 грн
в 404 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №25
Монтавит
від 2412,85 грн
в 43 аптеках
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Катеджель з лідокаїном
Катеджель з лідокаїном
Гель шприц-туба 12.5 г №5
Монтавит
від 667,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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