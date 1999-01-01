Київ
Аміди
N01B B01
Бупівакаїн
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B01
Бупівакаїн
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Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від
329,22
грн
в 389 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від
439,52
грн
в 318 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
від
344,29
грн
в 304 аптеках
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Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 10 мл №10
від
611,00
грн
в 296 аптеках
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Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
88,81
грн
в 294 аптеках
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Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
431,90
грн
в 285 аптеках
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Букаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від
226,00
грн
в 283 аптеках
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Букаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
162,20
грн
в 283 аптеках
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Маркаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
447,77
грн
в 18 аптеках
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Лонгокаїн® Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 5 мл в пачці №5
Юрія-Фарм
від
673,24
грн
в 13 аптеках
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Маркаїн Спінал Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
470,05
грн
в 8 аптеках
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Новостезин
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від
289,50
грн
в 7 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
201,00
грн
в 6 аптеках
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Новостезин
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
139,00
грн
в 6 аптеках
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Новостезин
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від
168,55
грн
в 6 аптеках
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Бупівакаїн-М
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
340,95
грн
в 4 аптеках інших міст
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Новостезин Спінал Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від
303,15
грн
в 4 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №5
Артеріум Лтд
Немає в наявності
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2.5 мг/мл
5 мг/мл
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амп. 4 мл
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Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Lab. Aguettant
Інфузія
Артеріум Лтд
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
Юрія-Фарм
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