Київ
Аміди
N01B B01

Бупівакаїн

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B01Бупівакаїн
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Лонгокаїн®
Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від 329,22 грн
в 389 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від 439,52 грн
в 318 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
від 344,29 грн
в 304 аптеках
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Бупівакаїн
Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 10 мл №10
від 611,00 грн
в 296 аптеках
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Лонгокаїн®
Лонгокаїн®
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 88,81 грн
в 294 аптеках
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Бупівакаїн
Бупівакаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 431,90 грн
в 285 аптеках
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Букаїн
Букаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон скляний 5 мл №10
Інфузія
від 226,00 грн
в 283 аптеках
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Букаїн
Букаїн
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 162,20 грн
в 283 аптеках
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Маркаїн
Маркаїн
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 447,77 грн
в 18 аптеках
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Лонгокаїн® Хеві
Лонгокаїн® Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 5 мл в пачці №5
Юрія-Фарм
від 673,24 грн
в 13 аптеках
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Маркаїн Спінал Хеві
Маркаїн Спінал Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 470,05 грн
в 8 аптеках
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Новостезин
Новостезин
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від 289,50 грн
в 7 аптеках
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Бупівакаїн-ЗН
Бупівакаїн-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 201,00 грн
в 6 аптеках
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Новостезин
Новостезин
Розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 139,00 грн
в 6 аптеках
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Новостезин
Новостезин
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 5 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від 168,55 грн
в 6 аптеках
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Бупівакаїн-М
Бупівакаїн-М
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 340,95 грн
в 4 аптеках інших міст
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Новостезин Спінал Хеві
Новостезин Спінал Хеві
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 4 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від 303,15 грн
в 4 аптеках
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Бупівакаїн Спінал
Бупівакаїн Спінал
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №5
Артеріум Лтд
Немає в наявності
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