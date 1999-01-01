Київ
Аміди
N01B B09

Ропівакаїн

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B09Ропівакаїн
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Ропівакаїн-Віста
Ропівакаїн-Віста
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від 610,95 грн
в 289 аптеках
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Наропін
Наропін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від 1106,80 грн
в 283 аптеках
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Ропілонг
Ропілонг
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Юрія-Фарм
від 461,61 грн
в 38 аптеках
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Ропілонг
Ропілонг
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 323,57 грн
в 33 аптеках
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Наропін
Наропін
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл контейнер 100 мл №5
Aspen Europe
від 2741,23 грн
в 6 аптеках
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Наропін
Наропін
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від 838,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ропілонг
Ропілонг
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл №5
Юрія-Фарм
від 468,77 грн
в 1 аптеці
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