Київ
Аміди
N01B B09
Ропівакаїн
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B09
Ропівакаїн
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Ропівакаїн-Віста
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від
610,95
грн
в 289 аптеках
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Наропін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від
1106,80
грн
в 283 аптеках
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Ропілонг
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл №5
Юрія-Фарм
від
461,61
грн
в 38 аптеках
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Ропілонг
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
323,57
грн
в 33 аптеках
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Наропін
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл контейнер 100 мл №5
Aspen Europe
від
2741,23
грн
в 6 аптеках
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Наропін
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Aspen Europe
від
838,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ропілонг
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 10 мл №5
Юрія-Фарм
від
468,77
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
2 мг/мл
7.5 мг/мл
10 мг/мл
Пакування
амп. 10 мл
контейнер 100 мл
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Aspen Europe
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
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