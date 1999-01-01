Київ
Аміди
N01B B58
Артикаїн, комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B58
Артикаїн, комбінації
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Артифрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій ампула 1.7 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
129,00
грн
в 15 аптеках
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Артифрин-Здоров'я Форте
Розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл №50
Корпорація Здоров'я
від
809,50
грн
в 15 аптеках
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Артифрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл у блістері у коробках №50
Корпорація Здоров'я
від
793,73
грн
в 4 аптеках інших міст
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Артінібса з епінефрином 1:100.000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
від
1164,10
грн
в 4 аптеках інших міст
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Септанест з адреналіном 1/100 000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Септодонт
від
1363,90
грн
в 3 аптеках інших міст
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Септанест з адреналіном 1/200 000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Септодонт
від
1363,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №50
Pierre Fabre
Немає в наявності
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Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №10
Pierre Fabre
Немає в наявності
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Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №1
Pierre Fabre
Немає в наявності
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Убістезин Форте
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Pierrel S.p.A.
Немає в наявності
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Ультракаїн® Д-С
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Ультракаїн® Д-С
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Ультракаїн® Д-С форте
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Ультракаїн® Д-С форте
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Пакування
амп. 1.7 мл
амп. 2 мл
карпула 1.7 мл
картридж 1 мл
картридж 1.7 мл
картридж 1.8 мл
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Виробник
3M Deutschland
Inibsa Dental s.l.u
Pierrel Pharma S.r.l
Pierrel S.p.A.
Septodont
Корпорація Здоров'я
Санофі-Авентіс Україна
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