Київ
Аміди
N01B B58

Артикаїн, комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B58Артикаїн, комбінації
Сортування: По популярності
Артифрин-Здоров'я
Артифрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій ампула 1.7 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 129,00 грн
в 15 аптеках
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Артифрин-Здоров'я Форте
Артифрин-Здоров'я Форте
Розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл №50
Корпорація Здоров'я
від 809,50 грн
в 15 аптеках
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Артифрин-Здоров'я
Артифрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл у блістері у коробках №50
Корпорація Здоров'я
від 793,73 грн
в 4 аптеках інших міст
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Артінібса з епінефрином 1:100.000
Артінібса з епінефрином 1:100.000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
від 1164,10 грн
в 4 аптеках інших міст
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Септанест з адреналіном 1/100 000
Септанест з адреналіном 1/100 000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Септодонт
від 1363,90 грн
в 3 аптеках інших міст
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Септанест з адреналіном 1/200 000
Септанест з адреналіном 1/200 000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Септодонт
від 1363,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Ораблок 1:200,000
Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №50
Pierre Fabre
Немає в наявності
Ораблок 1:200,000
Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №10
Pierre Fabre
Немає в наявності
Ораблок 1:200,000
Ораблок 1:200,000
Розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл у блістерах №1
Pierre Fabre
Немає в наявності
Убістезин Форте
Убістезин Форте
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №50
Pierrel S.p.A.
Немає в наявності
Ультракаїн® Д-С
Ультракаїн® Д-С
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Ультракаїн® Д-С
Ультракаїн® Д-С
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Ультракаїн® Д-С форте
Ультракаїн® Д-С форте
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Ультракаїн® Д-С форте
Ультракаїн® Д-С форте
Розчин для ін'єкцій картридж 1.7 мл №100
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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