Київ
Аміди
N01B B03
Мепівакаїн
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B B
Аміди
N01B B03
Мепівакаїн
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мепіфрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл карпула 1.7 мл у блістері в коробці №50
Корпорація Здоров'я
від
861,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Мепіфрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл карпула 1.7 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Скандонест 3% простий
Розчин для ін'єкцій 3 % картридж 1.7 мл №50
Септодонт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
3 %
30 мг/мл
Пакування
карпула 1.7 мл
картридж 1.7 мл
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Корпорація Здоров'я
Септодонт
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню