Київ
Аміди
N01B B03

Мепівакаїн

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01BПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01B BАміди
N01B B03Мепівакаїн
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Мепіфрин-Здоров'я
Мепіфрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл карпула 1.7 мл у блістері в коробці №50
Корпорація Здоров'я
від 861,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Мепіфрин-Здоров'я
Мепіфрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл карпула 1.7 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Скандонест 3% простий
Скандонест 3% простий
Розчин для ін'єкцій 3 % картридж 1.7 мл №50
Септодонт
Немає в наявності
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