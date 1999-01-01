Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A B
Ферменти
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M09
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
M09A B
Ферменти
M09A B09**
Серратиопептидаза
M09A B52
Трипсин, комбінації
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Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №150
Гледфарм
від
1063,00
грн
в 857 аптеках
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Фібриназа-20
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг №30
Organosyn Life Sciences
від
301,21
грн
в 616 аптеках
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Фібриназа-10
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг №30
Organosyn Life Sciences
від
272,05
грн
в 604 аптеках
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Мовіназа®-10 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від
313,05
грн
в 476 аптеках
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Мовіназа®-20 мг
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 20 мг блістер №30
Мові Хелс ГмбХ
від
449,15
грн
в 469 аптеках
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Серрата®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №30
Гледфарм
від
285,00
грн
в 25 аптеках інших міст
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Серокс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №10
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Серокс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 10 мг стрип №30
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні банка №800
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Вобензим
Таблетки кишково-розчинні блістер №40
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Флогензим
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №200
Мукос Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. кишково-розч.
Дозування
10 мг
20 мг
Пакування
банка
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
30
40
100
150
200
800
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Виробник
Micro Labs
Mucos Pharma
Organosyn Life Sciences
Гледфарм
Мові Хелс ГмбХ
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