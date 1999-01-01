Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A

Бісфосфонати

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B AБісфосфонати
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Золеум
Золеум
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від 4705,00 грн
в 2533 аптеках інших міст
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Алєндра®
Алєндра®
Таблетки 70 мг блістер №4
Гледфарм
від 496,90 грн
в 730 аптеках
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Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1879,00 грн
в 517 аптеках
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Золедронова кислота-Віста АС
Золедронова кислота-Віста АС
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1110,00 грн
в 354 аптеках
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Золендровіста
Золендровіста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3362,99 грн
в 326 аптеках
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Зомета®
Зомета®
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг флакон 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 3543,29 грн
в 325 аптеках
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Віванат Ромфарм
Віванат Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл попередньо заповнений шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 1518,26 грн
в 321 аптеці
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Золедронова кислота-Фармекс
Золедронова кислота-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 0,8 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 756,91 грн
в 320 аптеках
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Золевіста
Золевіста
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Буст Фарма
від 4950,00 грн
в 309 аптеках
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Бонапур
Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від 686,88 грн
в 307 аптеках
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Золацид
Золацид
Концентрат для приготування інфузійного розчину 4 мг/5 мл флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 2640,00 грн
в 304 аптеках
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Бонабласт
Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від 3820,71 грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від 4349,52 грн
в 299 аптеках
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Акласта
Акласта
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Сандоз Україна
від 13678,79 грн
в 284 аптеках
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Боневіста
Боневіста
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл шприц 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4119,50 грн
в 283 аптеках
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Золедронова кислота-Віста
Золедронова кислота-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1167,69 грн
в 63 аптеках
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Золта
Золта
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Амакса
від 368,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бонефос®
Бонефос®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №60
Bayer Oy
Немає в наявності
Золдрія
Золдрія
Ліофілізат для розчину для інфузій 4 мг флакон №1
Ципла
Немає в наявності
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