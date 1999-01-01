Київ
Бісфосфонати
M05B A08
Кислота золедронова
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A
Бісфосфонати
M05B A08
Кислота золедронова
Сортування:
По популярності
Фільтр
Золеум
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
4705,00
грн
в 2533 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Золедронова кислота-Віста АС
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1110,00
грн
в 354 аптеках
Знайти в аптеках
Золендровіста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3362,99
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Зомета®
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг флакон 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
3543,29
грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
Золедронова кислота-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 0,8 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
756,91
грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
Золевіста
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Буст Фарма
від
4950,00
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Золацид
Концентрат для приготування інфузійного розчину 4 мг/5 мл флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
2640,00
грн
в 304 аптеках
Знайти в аптеках
Акласта
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Сандоз Україна
від
13678,79
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Золедронова кислота-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1167,69
грн
в 63 аптеках
Знайти в аптеках
Золта
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Амакса
від
368,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Золдрія
Ліофілізат для розчину для інфузій 4 мг флакон №1
Ципла
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Золедронова кислота
Концентрат для розчину для інфузій 0,8 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №1
Лекхім
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Золемеда
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Золтеро
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Метакос®
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
0.8 мг/мл
4 мг
4 мг/5 мл
5 мг/100 мл
Пакування
амп. 5 мл
контейнер 100 мл
фл.
фл. 5 мл
фл. 100 мл
фл. пластик. 5 мл
Показати всі
Виробник
Almeda Pharmaceuticals
Alvogen IPCO
Cipla
Амакса
Ананта Медікеар
Гетеро Лабс Лімітед
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Сандоз Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню