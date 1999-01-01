Київ
Бісфосфонати
M05B A03
Кислота памідронова
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A
Бісфосфонати
M05B A03
Кислота памідронова
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 10 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 20 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 15 мг флакон 5 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 10 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 60 мг флакон 20 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 90 мг флакон 30 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
Дозування
3 мг/мл
6 мг/мл
9 мг/мл
15 мг
30 мг
60 мг
90 мг
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Пакування
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
Виробник
Alvogen IPCO
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Люмьер Фарма
Медак
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