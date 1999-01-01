Київ
Бісфосфонати
M05B A03

Кислота памідронова

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B AБісфосфонати
M05B A03Кислота памідронова
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Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 10 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 20 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Медак
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 15 мг флакон 5 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 10 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 60 мг флакон 20 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
Паміфос
Паміфос
Концентрат для приготування інфузійного розчину 90 мг флакон 30 мл №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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