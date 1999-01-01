Київ
Бісфосфонати
M05B A07

Кислота ризедронова

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B AБісфосфонати
M05B A07Кислота ризедронова
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Ризостин
Ризостин
Таблетки, вкриті оболонкою 35 мг блістер №4
Фармасайнс
Немає в наявності
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