Київ
Бісфосфонати
M05B A07
Кислота ризедронова
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A
Бісфосфонати
M05B A07
Кислота ризедронова
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Ризостин
Таблетки, вкриті оболонкою 35 мг блістер №4
Фармасайнс
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Виробник
Pharmascience
Zentiva
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