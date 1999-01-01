Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A
Бісфосфонати
M05B B
Бісфосфонати, комбінації
M05B X
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
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Золеум
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
4705,00
грн
в 2533 аптеках інших міст
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Алєндра®
Таблетки 70 мг блістер №4
Гледфарм
від
496,90
грн
в 730 аптеках
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Остеогенон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №40
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
675,72
грн
в 582 аптеках
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Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1879,00
грн
в 517 аптеках
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Золедронова кислота-Віста АС
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1110,00
грн
в 354 аптеках
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Золендровіста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3362,99
грн
в 326 аптеках
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Зомета®
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг флакон 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
3543,29
грн
в 325 аптеках
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Віванат Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл попередньо заповнений шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
1518,26
грн
в 321 аптеці
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Золедронова кислота-Фармекс
Концентрат для розчину для інфузій 0,8 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
756,91
грн
в 320 аптеках
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Ріст-Норма
Гранули контейнер дозуючий 5 г №2
НГС
від
261,38
грн
в 318 аптеках
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Золевіста
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Буст Фарма
від
4950,00
грн
в 309 аптеках
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Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від
686,88
грн
в 307 аптеках
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Золацид
Концентрат для приготування інфузійного розчину 4 мг/5 мл флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
2640,00
грн
в 304 аптеках
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Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від
3820,71
грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від
4349,52
грн
в 299 аптеках
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Акласта
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Сандоз Україна
від
13678,79
грн
в 284 аптеках
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Боневіста
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл шприц 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4119,50
грн
в 283 аптеках
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Проліа®
Розчин для ін'єкцій 60 мг/мл шприц, блістер в коробці 1 мл з голкою закритою ковпачком, з захисним пристроєм №1
Амджен Європа
від
6500,00
грн
в 176 аптеках
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Золедронова кислота-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 4 мг/5 мл флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1167,69
грн
в 63 аптеках
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Іксджева®
Розчин для ін'єкцій 70 мг/мл флакон 1.7 мл 120 мг №1
Дельта Медікел
від
8500,00
грн
в 22 аптеках
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Форма випуску
гран.
гран. д/орал. сусп.
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
крап. д/перорал. застос.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.8 мг/мл
1 мг/мл
2 г
3 мг/3 мл
3 мг/мл
4 мг
4 мг/5 мл
5 мг/100 мл
6 мг
6 мг/мл
9 мг/мл
15 мг
30 мг
35 мг
50 мг
60 мг
60 мг/мл
70 мг
70 мг + 140 мкг
70 мг/мл
90 мг
150 мг
800 мг
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Пакування
амп. 5 мл
блістер
контейнер 100 мл
контейнер дозуюч. 5 г
пенал 10 г
попер. заповн. шприц 3 мл
саше
фл.
фл. 1.7 мл
фл. 5 мл
фл. 6 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. пластик. 5 мл
фл.-крапельн. 30 мл
шприц
шприц 3 мл
шприц, блістер в коробці 1 мл
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Виробник
Almeda Pharmaceuticals
Alvogen IPCO
Amgen Inc.
Atnas Pharma UK Lіmіted
Bayer Oy
Cipla
Delta Medical Promotions AG
Guna
Mistral Capital Management
Pharmascience
Pierre Fabre Medicament Production
Polpharma
Rompharm Company Georgia LLC
Rotapharm
Servier
Zentiva
Аккорд Хелскеа
Амакса
Амджен Європа
Ананта Медікеар
Гетеро Лабс Лімітед
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Люмьер Фарма
Медак
Містрал Кепітал Менеджмент
НГС
Новартіс Фарма
ООО "БУСТ ФАРМА"
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Рош
Сандоз Україна
Уорлд Медицин
Фармак
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