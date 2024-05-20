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Акласта розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (81356) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
11738,84
Економія: -642,48 грн
11096,36 грн
В інших містах:
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
11177,81
Економія: -753,91 грн
10423,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн