Акласта розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (81356) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Подорожник
Детальніше
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Ощад аптека
Детальніше
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Володарка, вул. Армійська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Наявність на 2024-05-21 - 20:00