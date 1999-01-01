Київ
Бісфосфонати
M05B A06
Кислота ібандронова
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B A
Бісфосфонати
M05B A06
Кислота ібандронова
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Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1879,00
грн
в 517 аптеках
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Віванат Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл попередньо заповнений шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
1518,26
грн
в 321 аптеці
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Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від
686,88
грн
в 307 аптеках
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Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від
3820,71
грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від
4349,52
грн
в 299 аптеках
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Боневіста
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл шприц 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4119,50
грн
в 283 аптеках
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Бонвіва®
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл шприц у комплекті з голкою №1
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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Бондронат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Рош
Немає в наявності
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Бондронат®
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг флакон 6 мл №1
Рош
Немає в наявності
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Бонвіва®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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Ібандронова кислота Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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Ібандронова кислота-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг флакон 6 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Ібандронова кислота-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Бонвіва®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №1
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1 мг/мл
3 мг/3 мл
6 мг
50 мг
150 мг
Пакування
блістер
попер. заповн. шприц 3 мл
фл. 6 мл
шприц
шприц 3 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
28
30
Виробник
Atnas Pharma UK Lіmіted
Rompharm Company Georgia LLC
Аккорд Хелскеа
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
Рош
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