Київ
Бісфосфонати
M05B A06

Кислота ібандронова

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B AБісфосфонати
M05B A06Кислота ібандронова
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Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Ібандронова кислота-Віста 150 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1879,00 грн
в 517 аптеках
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Віванат Ромфарм
Віванат Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл попередньо заповнений шприц 3 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 1518,26 грн
в 321 аптеці
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Бонапур
Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від 686,88 грн
в 307 аптеках
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Бонабласт
Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від 3820,71 грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від 4349,52 грн
в 299 аптеках
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Боневіста
Боневіста
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл шприц 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 4119,50 грн
в 283 аптеках
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Бонвіва®
Бонвіва®
Розчин для ін'єкцій 3 мг/3 мл шприц у комплекті з голкою №1
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
Бондронат®
Бондронат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Рош
Немає в наявності
Бондронат®
Бондронат®
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг флакон 6 мл №1
Рош
Немає в наявності
Бонвіва®
Бонвіва®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
Ібандронова кислота Аккорд
Ібандронова кислота Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
Ібандронова кислота-Віста
Ібандронова кислота-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг флакон 6 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Ібандронова кислота-Віста
Ібандронова кислота-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Бонвіва®
Бонвіва®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №1
Atnas Pharma UK Lіmіted
Немає в наявності
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