Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B X

Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B XІнши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
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Остеогенон
Остеогенон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №40
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 675,72 грн
в 582 аптеках
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Ріст-Норма
Ріст-Норма
Гранули контейнер дозуючий 5 г №2
НГС
від 261,38 грн
в 318 аптеках
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Проліа®
Проліа®
Розчин для ін'єкцій 60 мг/мл шприц, блістер в коробці 1 мл з голкою закритою ковпачком, з захисним пристроєм №1
Амджен Європа
від 6500,00 грн
в 176 аптеках
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Іксджева®
Іксджева®
Розчин для ін'єкцій 70 мг/мл флакон 1.7 мл 120 мг №1
Дельта Медікел
від 8500,00 грн
в 22 аптеках
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Ріст-Норма
Ріст-Норма
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 266,56 грн
в 4 аптеках
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Остеобіос
Остеобіос
Краплі для перорального застосування флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
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