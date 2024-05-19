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Акласта розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Київ (81356) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
12085,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
12863,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
12478,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
12299,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
11796,50
Економія: -911,50 грн
10885,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
11629,84
Економія: -530,55 грн
11099,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом