Київ
Коксиби
M01A H04
Парекоксиб
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H
Коксиби
M01A H04
Парекоксиб
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Династат
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
від
2241,77
грн
в 415 аптеках
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Династат
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 40 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №5
Пфайзер Інк.
від
1512,00
грн
в 301 аптеці
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