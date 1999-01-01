Київ
Коксиби
M01A H04

Парекоксиб

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A HКоксиби
M01A H04Парекоксиб
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Династат
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