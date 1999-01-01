Київ
Коксиби
M01A H01
Целекоксиб
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H
Коксиби
M01A H01
Целекоксиб
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Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №20
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
457,97
грн
в 641 аптеці
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Лекокса
Капсули тверді 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
381,81
грн
в 588 аптеках
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Ревмоксиб
Капсули 200 мг блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
189,57
грн
в 453 аптеках
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Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від
136,77
грн
в 430 аптеках
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Флогоксиб-Здоров'я
Капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
130,23
грн
в 297 аптеках
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Деноксиб
Капсули 200 мг блістер №30
Мікро Лабс
від
479,70
грн
в 289 аптеках
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Ранселекс
Капсули 100 мг №10
САН
від
109,10
грн
в 13 аптеках
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Флогоксиб-Здоров'я
Капсули 100 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
67,00
грн
в 11 аптеках
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Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
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Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
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Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №10
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
100 мг
200 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
10
20
30
Виробник
Віатріс Спешелті ЛЛС
Здоровье
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Мікро Лабс
САН
Уорлд Медицин
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