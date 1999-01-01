Київ
Коксиби
M01A H01

Целекоксиб

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A HКоксиби
M01A H01Целекоксиб
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Целебрекс®
Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №20
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 457,97 грн
в 641 аптеці
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Лекокса
Лекокса
Капсули тверді 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 381,81 грн
в 588 аптеках
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Ревмоксиб
Ревмоксиб
Капсули 200 мг блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 189,57 грн
в 453 аптеках
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Ранселекс
Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від 136,77 грн
в 430 аптеках
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Флогоксиб-Здоров'я
Флогоксиб-Здоров'я
Капсули 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 130,23 грн
в 297 аптеках
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Деноксиб
Деноксиб
Капсули 200 мг блістер №30
Мікро Лабс
від 479,70 грн
в 289 аптеках
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Ранселекс
Ранселекс
Капсули 100 мг №10
САН
від 109,10 грн
в 13 аптеках
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Флогоксиб-Здоров'я
Флогоксиб-Здоров'я
Капсули 100 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 67,00 грн
в 11 аптеках
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Ділакса®
Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
Ділакса®
Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Ділакса®
Ділакса®
Капсули 200 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
Ділакса®
Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Ділакса®
Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №20
КРКА
Немає в наявності
Целебрекс®
Целебрекс®
Капсули 200 мг блістер №10
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Ділакса®
Ділакса®
Капсули 100 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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