Київ
Коксиби
M01A H05
Еторикоксиб
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A H
Коксиби
M01A H05
Еторикоксиб
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
1029,00
грн
в 899 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
379,31
грн
в 871 аптеці
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
298,59
грн
в 824 аптеках
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Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
490,00
грн
в 800 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
719,60
грн
в 792 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
222,85
грн
в 790 аптеках
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Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
337,20
грн
в 703 аптеках
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Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
802,56
грн
в 696 аптеках
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Форсанек®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
553,43
грн
в 676 аптеках
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Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
351,44
грн
в 600 аптеках
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Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Польфарма
від
276,03
грн
в 487 аптеках
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Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Польфарма
від
209,43
грн
в 449 аптеках
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Етора
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Польфарма
від
352,50
грн
в 439 аптеках
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Еторикоксиб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
866,72
грн
в 415 аптеках
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Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
523,59
грн
в 404 аптеках
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Еторикоксиб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
583,99
грн
в 386 аптеках
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Еторикоксиб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Містрал Кепітал Менеджмент
від
250,88
грн
в 360 аптеках
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Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
199,84
грн
в 355 аптеках
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Ексіб®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
307,33
грн
в 342 аптеках
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Еторіакс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
КРКА
від
679,92
грн
в 335 аптеках
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Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mistral Capital Management
Organon Central East Gmbh
Дарниця ФФ
КРКА
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс
ООО "БУСТ ФАРМА"
Польфарма
Фарма Інтернешенал
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