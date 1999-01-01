Київ
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A

Антиестрогенні засоби

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B AАнтиестрогенні засоби
Сортування: По популярності
Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 152,73 грн
в 664 аптеках
Знайти в аптеках
Тамоксифен Сандоз®
Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від 619,71 грн
в 511 аптеці
Знайти в аптеках
Фарестон
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 1403,55 грн
в 510 аптеках
Знайти в аптеках
Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від 94,65 грн
в 407 аптеках
Знайти в аптеках
Фарестон
Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 550,42 грн
в 406 аптеках
Знайти в аптеках
Фазлодекс
Фазлодекс
Розчин для ін'єкцій 250 мг шприц 5 мл №2
АстраЗенека
від 11000,00 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Фалвакс
Фалвакс
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц с иглой 5 мл контурна чарункова упаковка №2
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 3906,20 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Фарестон
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
від 2474,40 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Фулвестрант-Віста
Фулвестрант-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл попередньо заповнений шприц №2
Містрал Кепітал Менеджмент
від 14299,99 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Фулведжект
Фулведжект
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц, у блістері 5 мл №2
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране