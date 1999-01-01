Київ
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
L02B A01
Тамоксифен
L02B A02
Тореміфен
L02B A03
Фулвестрант
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
152,73
грн
в 664 аптеках
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Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від
619,71
грн
в 511 аптеці
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Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
1403,55
грн
в 510 аптеках
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від
94,65
грн
в 407 аптеках
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Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
550,42
грн
в 406 аптеках
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Фазлодекс
Розчин для ін'єкцій 250 мг шприц 5 мл №2
АстраЗенека
від
11000,00
грн
в 7 аптеках
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Фалвакс
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц с иглой 5 мл контурна чарункова упаковка №2
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
3906,20
грн
в 4 аптеках
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Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
від
2474,40
грн
в 4 аптеках
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Фулвестрант-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл попередньо заповнений шприц №2
Містрал Кепітал Менеджмент
від
14299,99
грн
в 4 аптеках
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Фулведжект
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц, у блістері 5 мл №2
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
60 мг
250 мг
250 мг/5 мл
Пакування
блістер
контейнер
попер. заповн. шприц
фл.
шприц 5 мл
шприц с иглой 5 мл
шприц, у блістері 5 мл
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Виробник
EVER Valinject GmbH
Rompharm Company Georgia LLC
Sandoz
АстраЗенека
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ЕВЕР Нейро Фарма
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Оріон Корпорейшн
Сандоз Україна
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