Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A01
Тамоксифен
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
L02B A01
Тамоксифен
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
152,73
грн
в 664 аптеках
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Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від
619,71
грн
в 511 аптеці
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Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від
94,65
грн
в 407 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
30
60
Виробник
Sandoz
Корпорація Здоров'я
Сандоз Україна
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