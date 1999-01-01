Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A01

Тамоксифен

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B AАнтиестрогенні засоби
L02B A01Тамоксифен
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Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 20 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 152,73 грн
в 664 аптеках
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Тамоксифен Сандоз®
Тамоксифен Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Сандоз Україна
від 619,71 грн
в 511 аптеці
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Тамоксифен-Здоров'я
Тамоксифен-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №60
Корпорація Здоров'я
від 94,65 грн
в 407 аптеках
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