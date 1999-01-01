Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A03
Фулвестрант
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
L02B A03
Фулвестрант
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Розчин для ін'єкцій 250 мг шприц 5 мл №2
АстраЗенека
від
11000,00
грн
в 7 аптеках
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Фалвакс
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц с иглой 5 мл контурна чарункова упаковка №2
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
3906,20
грн
в 4 аптеках
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Фулвестрант-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл попередньо заповнений шприц №2
Містрал Кепітал Менеджмент
від
14299,99
грн
в 4 аптеках
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Фулведжект
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц, у блістері 5 мл №2
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
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Дозування
250 мг
250 мг/5 мл
Пакування
попер. заповн. шприц
шприц 5 мл
шприц с иглой 5 мл
шприц, у блістері 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
6
Виробник
EVER Valinject GmbH
Rompharm Company Georgia LLC
АстраЗенека
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ЕВЕР Нейро Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
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