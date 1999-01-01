Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A03

Фулвестрант

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B AАнтиестрогенні засоби
L02B A03Фулвестрант
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Фазлодекс
Фазлодекс
Розчин для ін'єкцій 250 мг шприц 5 мл №2
АстраЗенека
від 11000,00 грн
в 7 аптеках
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Фалвакс
Фалвакс
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц с иглой 5 мл контурна чарункова упаковка №2
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 3906,20 грн
в 4 аптеках
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Фулвестрант-Віста
Фулвестрант-Віста
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл попередньо заповнений шприц №2
Містрал Кепітал Менеджмент
від 14299,99 грн
в 4 аптеках
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Фулведжект
Фулведжект
Розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл шприц, у блістері 5 мл №2
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
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