Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R18

Емтрицитабін, тенофовіра алафенамід, елвітегравір та кобіцистат

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R18Емтрицитабін, тенофовіра алафенамід, елвітегравір та кобіцистат
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Генвоя®
Генвоя®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №30
Джилеад Сайенс
Немає в наявності
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