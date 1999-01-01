Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R10
Лопінавір і ритонавір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R10
Лопінавір і ритонавір
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Алувіа
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг + 50 мг флакон у картонній коробці №120
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
200 мг + 50 мг
Пакування
контейнер
фл.
фл. 60 мл
Кількість штук в упаковці
5
120
Виробник
Гетеро Лабс
Еббві Біофармасьютікалз
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