Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R06
Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R06
Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Вонавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон пластиковий №30
Actavis
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
контейнер
фл. пластик.
Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Гетеро Лабс
Емкйор Фармасьютикалс
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