Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R06

Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R06Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз
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Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Атріпла
Атріпла
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Вонавір
Вонавір
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон пластиковий №30
Actavis
Немає в наявності
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