Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R01
Зидовудин і ламівудин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R01
Зидовудин і ламівудин
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Вірокомб
Таблетки, вкриті оболонкою флакон пластиковий №60
САН
Немає в наявності
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Зидолам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг + 60 мг контейнер №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 300 мг контейнер в пачці №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
30 мг + 60 мг
150 мг + 300 мг
Пакування
контейнер
фл. пластик.
Виробник
Aurobindo Pharma
Hetero Labs
Mylan Lab.
SUN
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