Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R01

Зидовудин і ламівудин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R01Зидовудин і ламівудин
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Вірокомб
Вірокомб
Таблетки, вкриті оболонкою флакон пластиковий №60
САН
Немає в наявності
Зидолам
Зидолам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Зовілам
Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг + 60 мг контейнер №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Зовілам
Зовілам
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 300 мг контейнер в пачці №60
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Ламівудин 150 мг і зидовудин 300 мг
Таблетки, вкриті оболонкою контейнер №60
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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