Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R12
Ламивудин и тенофовир дизопроксил
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R12
Ламивудин и тенофовир дизопроксил
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Ламіхоп-Т
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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