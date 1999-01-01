Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R12

Ламивудин и тенофовир дизопроксил

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R12Ламивудин и тенофовир дизопроксил
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Ламіхоп-Т
Ламіхоп-Т
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 300 мг флакон №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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