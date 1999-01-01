Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R27
Долутегравір, ламівудин та тенофовіру дизопроксил
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A R
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R27
Долутегравір, ламівудин та тенофовіру дизопроксил
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Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 650 мг флакон №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Дозування
650 мг
Пакування
контейнер
фл.
Виробник
Mylan Lab.
Гетеро Лабс
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