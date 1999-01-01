Київ
Противірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R27

Долутегравір, ламівудин та тенофовіру дизопроксил

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A RПротивірусні засоби для лікування ВІЛ-інфекції, комбінації
J05A R27Долутегравір, ламівудин та тенофовіру дизопроксил
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Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Акриптега долутегравір/ламівудин/тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 50 мг/300 мг/300 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 650 мг флакон №30
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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